Amt Neuhaus : Stimmungsvolles Adventskonzert in der Kirche

17. Dezember 2018, 09:25 Uhr

Am Donnerstag, den 20. Dezember 2018, lädt der Posaunenchor Neuhaus zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert in die Marienkirche nach Neuhaus ein. Das Bläserensemble unter der Leitung von Reinhard Frehse hat sich in diesem Jahr noch weitere Gäste eingeladen: Patricia Schefe (Querflöte) aus Neuhaus wird als Solistin auftreten und auch die „Fröhlichen Elbbergmusikanten“ haben sich angekündigt und werden die Kirche zum Swingen bringen. Beginn des Konzertes ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, die Kirche ist beheizt.