Hagenow : Statt Tanz gibt es viele bunte Bilder

Trainingsfreie Zeit wird im Hagenower Tanzstudio genutzt, unter anderem soll ein Online-Shop eingerichtet werden

von snit

04. Mai 2020, 05:00 Uhr

Segen und Fluch liegen oftmals so dicht beieinander. Die sozialen Netzwerke könnte man auf Grund der damit verbundenen Zeit wohl eher in die zweite Kategorie einteilen. Doch derzeit stellen WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. durch die bestehenden Kontaktverbote die einzige Möglichkeit dar, mit mehreren Freunden gleichzeitig in Verbindung zu bleiben.

So ergeht es momentan auch den mehr als zweihundert Mitgliedern des Hagenower Tanzstudios. „Eigentlich würden wir in diesem Augenblick mitten in den Vorbereitungen zum 650-jährigen Bestehen der Stadt Hagenow stecken. Aber auch die dritte und letzte Vorstellung unserer diesjährigen Tanzrevue „New York, New York“ im Schweriner Staatstheater stünde unter normalen Umständen auf dem wöchentlichen Trainingsprogramm meiner Mädels und Jungs“, denkt Jana Horn ein wenig wehmütig über die derzeitige Situation nach. Gleichzeitig hofft die Mutter und gute Seele der tanzbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, dass wenigstens die Weihnachtsgala sowie die Silvesterparty Ende dieses Jahres wie geplant über die Bühne gehen können. „Aus einem Instinkt heraus, habe ich glücklicherweise schon vor der Corona-Pandemie das Mecklenburger Staatstheater in Schwerin für den 14. November reservieren lassen. So können wir an diesem Tag die ausgefallene Veranstaltung vom 23. Mai nachholen, hofft Horn inständig, dass sich bis dahin die derzeitige Situation wieder entspannt hat. Alle bisher verkauften Eintrittskarten sollen ihre Gültigkeit behalten. Entgegen der ursprünglichen Planung vom Monat Mai beabsichtigen die Verantwortlichen um Jana Horn beim Nachholtermin im November eine zweite Vorstellung im Nachmittgasbereich auf die Beine zu stellen. „Damit wollen wir Unternehmen, Institutionen und caritativen Einrichtungen die Möglichkeit geben, sich bei ihren Mitarbeitern für ihr Engagement während der aktuellen Corona-Zeit zu bedanken“, erzählt Jana Horn im Gespräch mit der SVZ.

Doch bis dahin werden sich die Tanzbegeisterten noch ein wenig in Geduld üben müssen, die sie trotz aller widrigen Umstände sinnvoll nutzen. So haben die Entscheidungsträger des Hagenower Tanzstudios auf den einschlägigen sozialen Netzwerken zu einer bis dato noch nie dagewesenen Challenge aufgerufen. „Täglich erreichen mich von den Kindertanzgruppen bunte und liebevoll gestaltete Bilder. Dagegen bekamen die älteren Mädels die Aufgabe, eine etwa 30-sekündige Choreografie zum Song ‚Safe the Dance’ zu erstellen, deren Ergebnisse auf unserer Homepage zu bewundern sind“, freut sich Jana Horn und lässt dabei ihren Emotionen freien Lauf.

Zum anderen nutze der Vorstand des Tanzstudios die trainingsfreie Zeit, alles das abzuarbeiten oder ins Rollen zu bringen, wozu bis dato keine Zeit war. So soll schon in naher Zukunft ein Online-Shop eingerichtet werden. Aber auch das Aufräumen des Kostümfundus, die Erstellung neuer Choreografien oder die Pflege der Internetpräsenz stünden derzeit ganz oben auf der Prioritätenliste.

Und am Ende des Gespräches platzt Jana Horn dann auch noch mit einer absoluten Neuigkeit heraus. „Im Moment sitze ich an der Bestellung des Bauantrages für unser neues Vereinsheim, mit dessen Bau nach Möglichkeit noch in diesem Jahr begonnen werden soll. Doch leider konnten wir aufgrund der ausgefallenen Jahreshauptversammlung dieses ehrgeizige Projekt noch nicht unseren Mitgliedern vorstellen“, bedauert Jana Horn.

Unserer Zeitung gewährte die Tanzstudiochefin aber schon mal einen kleinen Einblick in die umfassenden Bauplanungen, von denen an dieser Stelle schon in naher Zukunft zu lesen sein wird.