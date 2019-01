Stammtisch zu Kita und Schule

von Franca Niendorf

17. Januar 2019, 09:07 Uhr

Das Motto der Initiative Boizenburg lautet „Kinder-Bildung-Zukunft“. Und genau unter diesem Motto soll es auch mit Schwung ins neue Jahr gehen. Aktuell lädt die Initiative zum sechsten Stammtisch am Montag, 21. Januar, um 20 Uhr in das Restaurant Athen am Hafen ein.

Als Themen der Runde sind unter anderem die zukünftige Kita- und Hortkoordinierung sowie die Verkehrssituation in der Altstadt insbesondere im Bereich der Kitas und Schulen geplant. Außerdem besteht die Möglichkeit, die optimierten Architektenpläne zum geplanten Grundschulzentrum anzuschauen. Interessierte Bürger und die Eltern der Boizenburger Kitas und Schulen sind wieder herzlich willkommen.