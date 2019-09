Hagenow : Stadt lädt in Ortsteile ein

Verwaltung informiert über Termine der Einwohnerversammlungen

von Mayk Pohle

03. September 2019, 05:00 Uhr

Im Monat September stehen die Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen von Hagenow an, informiert die Stadtverwaltung. Auf den Zusammenkünften wird der Bürgermeister oder ein Vertreter aus der Verwaltung die Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt Hagenow und deren Ortsteile informieren. Die Bürger erhalten zudem die Möglichkeit, Anfragen zu stellen oder Hinweise zu kommunalpolitischen Fragen zu stellen. Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner sind zu den Einwohnerversammlungen eingeladen, heißt es dazu von der Stadtverwaltung.

Und hier die einzelnen Termine: In Scharbow findet die Einwohnerversammlung am Donnerstag, 5. September, um 18.30 Uhr im Zelt in der Dorfstraße statt. In Zapel ist die Einwohnerversammlung für Montag, den 9. September, ebenfalls um 18.30 Uhr im Zelt im Tannenkopfweg vorgesehen. In Viez sind die Einwohner am 16. September um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Im Ortsteil Hagenow Heide findet die Einwohnerversammlung am 19. September um 18.30 Uhr im Heidehaus statt. Und im Ortsteil Granzin ist die Einwohnerversammlung für den 24. September um 18.30 Uhr im dortigen Schützenhaus vorgesehen.

Erfahrungsgemäß nutzen die Einwohner die Möglichkeit, an Vertreter der Stadtverwaltung auf direktem Wege Fragen u.a. zum Wohnumfeld, zum Baugeschehen, zur Grünpflege, zu Veranstaltungen und zu Zukunftsplänen zu stellen.