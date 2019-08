von svz.de

14. August 2019, 05:00 Uhr

Viele Fragen gibt es zur Rente. Ein paar sollen in Boizenburg am 27. August geklärt werden. Dann hält Helga Restorff ihre nächste Sprechstunde im Rathaus ab. Die Beraterin der Deutschen Rentenversicherung gibt in der Zeit von 15 bis 16 Uhr unter anderem kostenlos Auskunft zu Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Um Anmeldung unter der Rufnummer 015257066489 wird gebeten.