Wittenburg : Spende übergeben

Junge Union hilft der Jugendfeuerwehr

von Onlineredaktion SVZ

26. Oktober 2018, 10:41 Uhr

Der Kreisverband der Jungen Union konnte der Jugendfeuerwehr in Wittenburg vor wenigen Tagen eine kleine Freude machen und eine Spende in Höhe von 100 Euro überreichen. Zusammengekommen war das Geld am vorigen Wochenende beim Äpfelpflücken in den Plantagen des Obstbau Stralendorf. Getreu dem Motto „Ehrenamt für Ehrenamt“ waren die JU’ler zusammengekommen, um für den guten Zweck zu sammeln. Im Anschluss wurde bei Bratwurst und frisch gemostetem Saft zwischen den Apfelbäumen der bevorstehende Landestag der Jungen Union besprochen. Zu Gast war Georg Günther aus Griebenow, der am 3. November für die Nachfolge des scheidenden Landesvorsitzenden Franz-Robert Liskow kandidiert, um seine Pläne und Ziele vorzustellen.