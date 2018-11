Sweet Tec Boizenburg : Speed Dating in der Bonbonfabrik

Sweet Tec stellt sich potenziellen neuen Mitarbeitern vor?

von snit

01. November 2018, 09:40 Uhr

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet die Firma Sweet Tec einen Kennenlerntag für interessierte Bewerber unter dem Motto: Einfach vorbeikommen und uns kennenlernen. Nach der ersten positiven Erfahrung aus dem 1. Speed Dating zum gegenseitigen Kennenlernen aus dem August 2018 bei der Sweet Tec GmbH, wird am Freitag, 2. November, ein zweites Treffen für Interessierte und Bewerber stattfinden. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr haben Bewerber, im Schulungsraum der Sweet Tec in Boizenburg, die Möglichkeit, sich direkt vor Ort in kurzen, offenen Gesprächen ein Bild über ihren möglichen Arbeitsplatz zu machen. Es ist nicht notwendig seine Bewerbungsunterlagen lang und ausführlich vorzubereiten, da die Persönlichkeit des Bewerbers für die Sweet Tec im Fokus steht. Es werden noch über 40 engagierte Mitarbeiter gesucht, die ihre berufliche Perspektive in einem dynamischen Unternehmen sehen – vom Produktionshelfer, Maschinen- und Anlagenführer bis hin zum Gruppenleiter in der Produktion. Gesucht werden auch Mitarbeiter im Bereich Technik und Lager sowie Mitarbeiter für die Netzwerk- und Systemadministration, Vertriebsinnendienst und Marketingassistenz.

Fragen zum 2. Speed Dating beantwortet Paula Taube unter Paula.Taube@sweet-tec.de oder unter Telefon 038847 – 3359-412.