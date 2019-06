Zarrentin : Sozialverband mit Beratung

von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Eine kostenlose allgemeine Sozialberatung bietet am Dienstag, 11. Juni, der Ortsverband Boizenburg/Zarrentin des Sozialverbandes VdK Mecklenburg-Vorpommern im kleinen Saal im Kloster Zarrentin an. Von 9 bis 11 Uhr bekommen alle Bürger am Kirchplatz 8 Antworten auf Fragen zu Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung, Pflegeversicherung und vieles mehr.

Der Sozialverband VdK Deutschland ist der größte Sozialverband Deutschlands und gilt als Interessenvertretung der Mitglieder gegenüber der Politik. Er engagiert sich für soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und gegen soziale Benachteiligung.