von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Ortsverband Boizenburg/Zarrentin des Sozialverbandes VdK Mecklenburg-Vorpommern bietet am Mittwoch, 24. Juli, eine kostenlose allgemeine Sozialberatung in der Elbestadt an. VdK-Mitglieder geben an diesem Tag von 12.30 bis 14.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Auskünfte zu Themen wie Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung und Pflegeversicherung.