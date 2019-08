Zarrentin : Sozialberatung im Kloster

von svz.de

07. August 2019, 05:43 Uhr

Geschulte Mitglieder aus dem Ortsverband Boizenburg/Zarrentin des Sozialverbandes VdK Mecklenburg-Vorpommern führen am Dienstag, 13. August, eine kostenlose allgemeine Sozialberatung für jedermann im kleinen Saal des Klosters Zarrentin durch.

Von 9 bis 11 Uhr bekommen alle Bürger am Kirchplatz 8 Antworten auf Fragen zu Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung, Pflegeversicherung und vielem mehr. In der Schaalseestadt finden immer am zweiten Dienstag des Monats VdK-Sozialberatungen statt. Der nächste Termin ist der 10. September 2019.

Der Sozialverband engagiert sich für soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und gegen soziale Benachteiligung. Alle Bürger werden kostenlos beraten.