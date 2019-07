Zarrentin/Hagenow : Sozialberatung im Kloster

von svz.de

03. Juli 2019, 10:56 Uhr

Geschulte Mitglieder aus dem Ortsverband Boizenburg/Zarrentin des Sozialverbandes VdK Mecklenburg-Vorpommern führen am Dienstag, 9. Juli, eine kostenlose allgemeine Sozialberatung für jedermann im kleinen Saal des Klosters Zarrentin durch. Von 9 bis 11 Uhr bekommen alle Bürger am Kirchplatz 8 Antworten auf Fragen zu Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung, Pflegeversicherung u.v.m. In der Schaalseestadt finden immer am zweiten Dienstag des Monats VdK-Sozialberatungen statt. Der nächste Termin ist der 13. August.

Zwei Tage später – am Donnerstag, dem 11. Juli, bietet der VdK-Ortsverband Hagenow eine Sprechstunde zu sozialen Themen von 14 bis 15 Uhr im Rathaus in der Langen Straße 28 an.

Der VdK organisiert immer am zweiten Donnerstag des Monats eine allgemeine Sozialberatung im Hagenower Rathaus. Der nächste Termin ist der 8. August.