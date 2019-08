Wittenburg : Sonntag Musikfest in Wittenburg

von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Am Sonntag laden die Stadt Wittenburg und der Wittenburger Musikzug in der Zeit von 14 bis 17 Uhr zum mittlerweile 6. Musikfest ein. Angesagt haben sich vier Musikzüge, die Malchiner Schalmeien, das Jugend-Showmusikkorps Hamburg, der Musikzug Rellingen und die Deutsche Jugend-Brassband aus Lübeck. Musikalische Gastgeber sind die Musiker aus Wittenburg, die in diesem Jahr mit einer Überraschung aufwarten wollen. Die Musikzüge spielen wechselnd auf dem Marktplatz, in der Großen Straße und vor dem Caritas-Haus, wo sie besonders erwartet werden.