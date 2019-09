Hagenow : Sonnabend ist Apfeltag

Mosterei an der Hagenower Kirche ist ab 9 Uhr im Einsatz – Fest startet um 10.30 Uhr

von Mayk Pohle

27. September 2019, 05:00 Uhr

Das nächste Apfelfest steht an, am kommenden Sonnabend. Ab 9 Uhr kann jeder aus den eigenen Äpfeln und Birnen bei der Mosterei gegen eine geringe Gebühr leckeren Saft pressen lassen. Allerdings sieht es in diesem Jahr bei vielen besonders schlecht aus mit der Ernte, so dass jeder Apfel willkommen ist. Neu ist jetzt die Möglichkeit, den Saft in Ein-Liter-Flaschen abfüllen zu lassen. So kann neben der üblichen Bag-in-Box-Verpackung eine weitere ressourcenschonende Verpackung angeboten werden. Veranstaltet wird das Fest von der evangelischen Kirchengemeinde. Traditionell gibt es an der Kirche Musik für alle Generationen, Showeinlagen, Spiel- und Bastelangebote rund um den Apfel. Das Fest beginnt offiziell um 10.30 Uhr.