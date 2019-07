Zarrentin : Sommerkonzert in der Kirche

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Auf diesen Jahrenhöhepunkt bereitet sich der Chor in Workshops und Proben vor. Unter dem Motto „Let’s sing together “ lädt der Zarrentiner Gospelchor im Rahmen des Klostermarktes Kunst und Werk zum Sommerkonzert am Sonnabend, 24. August, nach Zarrentin in die Kirche am Schaalsee ein.

Unter der langjährigen Leitung von Elmar Roetz präsentieren die Sängerinnen und Sänger ein abwechslungsreiches Programm. Darunter werden klassische und moderne Gospels sowie anspruchsvolle Lieder anderer Genres zu hören sein. Der Kartenvorverkauf beginnt am 10. August bei Ilona Ködderitzsch im Tee- und Geschenkestübchen, in der Zarrentiner Hauptstraße 12.