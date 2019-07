von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

In der Zeit vom 5. bis 13. August bleibt das Bürgerbüro in Zarrentin am Schaalsee einschließlich der Außenstelle in Vellahn wegen einer Softwareumstellung geschlossen, informiert die Verwaltung. In diesem Zeitraum ist demnach kein Bürobetrieb möglich.