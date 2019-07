Neuhaus : Seniorenverein lädt zur Radtour

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Seniorenclub Neuhaus unternimmt am Mittwoch, dem 24. Juli, seine jährliche Radtour nach Darchau zum Café Rautenkranz. Nicht-Radfahrer können natürlich auch per Auto fahren, bitte Fahrgemeinschaften bilden. Um 14 Uhr treffen sich die Radfahrer in Neuhaus Ecke Laaver Straße/ Lüneburger Straße, um 15 Uhr treffen sich die Autofahrer in Darchau beim Café von Rautenkranz. Alle übrigen treffen sich gegen 15 Uhr direkt in Darchau.