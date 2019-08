STapel : Senioren laden zum Grillen ein

von snit

Sie stellen immer wieder etwas auf die Beine: Die Mitglieder des Seniorenclubs Stapel. Dementsprechend haben sie auch für die kommende Woche etwas geplant. Ein Grillabend soll es sein. Er findet am Donnerstag, 8. August, in Annettes Bauerndiele in Stapel statt und soll für Unterhaltung sorgen.

Interessenten sollten sich bis zum morgigen Sonntag angemeldet haben, wenn sie am Donnerstag ab 15.30 Uhr eine kurzweilige Zeit verbringen wollen. Ansprechpartner sind Annette Kramer unter Telefon 038841/20563, Gerhild Graichen unter Telefon 038841/20657 oder Inge Foitzik unter Telefon 038841/21662.