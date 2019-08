von svz.de

14. August 2019, 05:00 Uhr

Am kommenden Donnerstag, dem 15. August, soll der Wittenburger Schwanenteich nach umfangreicher Sanierung wieder der Öffentlichkeit übergeben werden, informiert die Wittenburger Stadtverwaltung. Dazu soll es in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr am Teich ein Fest mit den Bürgern geben.