boizenburg : Schüler für Zivilcourage geehrt

von Onlineredaktion SVZ

07. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Freude in Boizenburg. Die Projektgruppe „Wir schaffen das!“ der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ ist mit dem Deutschen Engagementpreis 2018 geehrt worden – als eines von sechs herausragenden Projekten. Die Schülergruppe gewann den mit jeweils 5000 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Demokratie stärken“. Die Preisverleihung nahm Bundesfamilienministerin Franziska Giffey in Berlin statt, wie es in einer Pressemitteilung des Schweriner Ministeriums für Soziales und Integration heißt.

„Das ist eine riesengroße und verdiente Auszeichnung“, gratuliert die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Dagmar Kaselitz, der Regionalen Schule Rudolf Tarnow. „Die Schülerinnen und Schüler wurden nach fremdenfeindlichen Vorfällen an ihrer Schule selbstständig aktiv und setzen sich eindrucksvoll und couragiert für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit ein. Damit hat die Projektgruppe auch ein wichtiges Zeichen für unser Bundesland gesetzt“, so Kaselitz.

Als Reaktion auf Diskriminierungen und rassistische Beleidigungen gegenüber jungen Geflüchteten rief eine kleine Gruppe Schülerinnen und Schüler das Projekt „Wir schaffen das!“ ins Leben. Im Mittelpunkt stand die Organisation eines Projekttages für Zivilcourage, Toleranz und gegen Fremdenhass. Die Schülergruppe schaffte es, 550 Menschen und über 50 Referentinnen und Referenten in der Turnhalle der Schule zu diesem Projekttag zur Auseinandersetzung mit fremdenfeindlichen Themen zusammen zu bringen.