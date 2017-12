Amt Neuhaus / Redefin : Schon als Kind ein Herz fürs Schrauben

vergrößern 1 von 1 Foto: Worch 1 von 1

von Jacqueline Worch

erstellt am 30.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Mit ölverschmierten Händen an Autos schrauben – schon seit ihrer Kindheit träumt Gloria Hanke davon. Doch für eine Frau, so befürchtet die Redefinerin, sei es schwer in der Branche Fuß zu fassen und so legt sie ihren Traum zunächst auf Eis. Bis das Schicksal eines Tages an ihre Tür klopft und ihren Traum wieder in greifbare Nähe rückt.

Mittlerweile wohnt Gloria Hanke im Amt Neuhaus und hat einen vierjährigen und einen achtjährigen Sohn. Auf Facebook sieht die 30-Jährige eine Stellenausschreibung für die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin und versucht ihr Glück.

