Neuhaus : Schicke „Dienstkappen“ für den Nachwuchs

04. September 2019, 05:00 Uhr

Eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit im Amt Neuhaus ist immer drin, seit Ronny Nowak vor sieben Jahren das erfolgreiche Neuhauser Hallenfußballturnier ins Leben gerufen hat. Deshalb tragen ab sofort die Jungen und Mädchen vom Jugendrotkreuz neue Mützen mit dem Logo ihrer Organisation. Beim Kinderschminken im Rahmen des Dorffestes in Sumte kam die neue Ausstattung auch gleich zum Einsatz. Das nächste Hallenfußballturnier am ersten Januarwochenende 2020 ist übrigens bereits in Planung und soll noch attraktiver für Spieler und Besucher werden, heißt es von den Organisatoren.