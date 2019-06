Stapel : Sängerknaben in Marienkirche

von svz.de

13. Juni 2019, 13:42 Uhr

Die Thüringer Sängerknaben sind am Montag, dem 8. Juli, in der St. Marienkirche in Stapel zu Gast. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Der Knabenchor an der Johanneskirche Saalfeld wurde 1950 gegründet.

Heute zählt der Chor 51 aktive Sänger im Alter von 7 bis 20 Jahren und wird seit dem Jahr 2013 von dem Saalfelder Kantor Andreas Marquardt geleitet.

Das Repertoire der jungen Sänger umfasst geistliche Kirchenmusik mehrerer Jahrhunderte.

Karten im Vorverkauf für zehn Euro gibt es im Haus des Gastes Neuhaus, im Blumenhaus Jasker und

in den Gemeindebüros der Kirchgemeinden Neuhaus und Stapel sowie an der Abendkasse.