Kirche Blücher : Rettung durch die Rutsche

Es wackelt, der 15 Meter hohe, fast senkrecht am Kirchtum von Blücher hängende Stoffschlauch bekommt Ausbuchtungen, die sich immer mehr dem Erdboden nähern. Dann ist da ein Fuß, gefolgt von einem Mann, der sich aus der Öffnung unten schält. Es ist Sebastian Thoms von der Firma Axel Thoms aus Bad Bramstedt, die den jährlichen Test der Rettungsrutsche für die Aussichtsplattform im Kirchturm in Blücher durchführt. Unmittelbar nach Sebastian Thoms krabbelt Friedrike mit strahlendem Gesicht aus dem Stoffungetüm. Diesmal klatschen sogar alle der zahlreichen Schaulustigen, die das Spektakel am Mittwoch verfolgen. Denn die rothaarige Fünfjährige aus Boizenburg war die erste von allen Kindern, die sich traute, die Rettungsrutsche zu testen. „Friederike war schon im letzten Jahr beim Test dabei und will in diesem Jahr einen Rekord aufstellen, indem sie am häufigsten hinunterrutscht“, erzählt Ulrich Dressler, der Vorsitzende des Fördervereins der Kirche Blücher. Sein Verein hat die Aussichtsplattform mit einem grandiosen Blick über die Sudepolder eingebaut. Die Rettungsrutsche müsse einmal im Jahr darauf getestet werden, ob alles noch reibungslos im Notfall funktionieren würde. „Wir wollten ja eigentlich einen Außentreppe am Kirchturm anbringen“, erklärt Ulrich Dressler. „Aber das ging ja wegen dem Denkmalschutz nicht.“

von Katja Frick

erstellt am 25.Aug.2017 | 08:00 Uhr