Valluhn : Reiter treffen sich

Heute Stammtisch um 18 Uhr in Valluhn

von svz.de

05. April 2019, 09:39 Uhr

Pferde in der Mongolei ist das Thema, zu dem heute Abend um 18 Uhr Astrid Schwarz im Rahmen des Reiterstammtisches in Valluhn spricht. Dabei präsentiert sie zahlreiche Fotos von den vielfältigen Eindrücken zum Thema Pferd, die sie mit ihrer Familie im vergangenen Jahr während ihrer Reise in dieses Land gewonnen hat.

Die Reiterstammtische stehen allen Reitern und Pferdefreunden offen, es wird lediglich um eine kleine Spende zur Anschaffung von Veranstaltungstechnik gebeten. Die Stammtische wurden auf Initiative von Marietta Ziethen Ende letzten Jahres ins Leben gerufen und finden jeweils am 1. Freitag des Monats ab 18 Uhr auf dem Trakehnerhof in Valluhn statt. Besonderer Dank an Herrn Cillwik, der die Räume der ehemaligen Gaststätte für diesen Zweck zur Verfügung stellt. Bisher referierten Frauke Bülow und Merle Franck zu den Themen „Erste Hilfe beim Pferd“ und „Die Skala der Ausbildung aus osteopathischer Sicht“, es gab ein en Lehrfilm und jeder konnte sein Lieblingspferdebuch vorstellen.