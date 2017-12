Hagenow : Reifenhändler ist der Räucherprofi

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Thorsten Meier

erstellt am 26.Dez.2017 | 21:00 Uhr

Fisch ist seine große Passion. Und das seit nunmehr 17 Jahren. Denn so lange schon bietet Reifenhändler René Redmann seinen Kunden den Genuss von geräuchertem Fisch.

„Ich habe 2000 damit begonnen, selbst zu räuchern, weil ich mich oft geärgert hatte, Abstriche in der Qualität bei gekauften Waren machen zu müssen“, erinnert sich der 44-Jährige im SVZ-Gespräch. Später sei dann der Lewitz-Karpfen hinzugekommen, sagt der gebürtige Kogeler und Angler. „Ich habe mit 12 Jahren meinen ersten Fisch selbst geräuchert. Seitdem lässt mich dieses Hobby nicht mehr los“, gesteht Redmann, der am liebsten Forelle isst, egal, ob geräuchert oder anderweitig zubereitet.

An Weihnachten, Silvester und Ostern lässt er auch die Kundschaft an seiner Leidenschaft teilhaben. „Sie kommen sogar aus Lübeck und Lüneburg, um bei mir Frischgeräuchertes zu erwerben. Denn in diesen Tagen feuern wir bereits morgens um Fünfe die Räucheröfen an. Fisch wird bei mir nie alt.“

Karpfen, Forelle, Saibling, Aal, Rotbarsch und Heilbutt, diese Fischsorten bietet der Hagenower an. Auch jetzt nach dem Fest vom 28. bis 30. Dezember jeweils ab 9 Uhr in der Schweriner Straße 15 in Hagenow. „Räucherfisch sollte besser vorbestellt werden“, empfiehlt René Redmann, während er auf dem Hof eine neue Lieferung Lewitz-Karpfen in Empfang nimmt. Letztes Jahr habe er begonnen, auch Heilbutt und Rotbarsche zu räuchern. Mit unerwartetem Erfolg, denn die Fischliebhaber reißen ihm fast die noch warmen Stücke aus der Hand.

Aber auch in Zarrentin hat die Binnenfischerin Diana Rehbohm kurz vor dem Jahreswechsel alle Hände voll zu tun. „Silvester landen bei vielen meiner Kunden traditionell Karpfen auf dem Teller. Besonders beliebt sind die Vier- bis Sechspfünder. Das Kilo kostet derzeit 6.90 Euro, hat sich also zum Vorjahr kaum geändert“, sagt die 46-Jährige. Auch sie greife gern auf die Schuppentiere aus der Lewitz zurück, gesteht die gebürtige Zarrentinerin, die etwa 760 Hektar Fläche des Schaalsees bei ihr vor der Haustür bewirtschaftet. Vor sieben Jahren hat die gelernte Fischwirtin die Netze, Reusen und Boote von ihrem Vater übernommen. Ein großes Stammpublikum hält der rührigen Geschäftsfrau seitdem auch weiterhin die Treue. Für sie selber sei Fisch einfach Leibspeise, verrät sie gegenüber der Lokalredaktion. Ihre Kunden kämen vor allem aus Hagenow, Wittenburg, Boizenburg, Ratzeburg sowie der umliegenden Dörfer, erzählt sie. Pro Person rechne man übrigens immer ein Pfund Fisch, erklärt sie, die in ihrer Schaalseefischerei Am Fischberg in dieser Jahreszeit neben Karpfen aber auch Saibling, Lachsforelle, Aal und Barsch anbiete. „Die Qualität wird jeden überzeugen“, ist sich die Fischerin vom Schaalsee sicher.