Hagenow : Regional einkaufen per Telefon

Einzelhändler bieten Lieferservice und Beratungen an

von snit

11. April 2020, 05:00 Uhr

Zugegeben, bequem ist es schon. Auf der Couch liegend mit dem Tablet in der Hand ist das nächste Paar Schuhe, das neue Parfüm oder auch ein weiteres Polo-Shirt nur ein, zwei Klicks entfernt. Und für das vielleicht schlechte Gewissen hilft ja die Annahme, dass die regionalen Einzelhändler ihre Geschäft zurzeit geschlossen haben müssen. Allerdings stimmt das nicht in jedem Fall. Denn viele Ladenbesitzer, auch in Hagenow, haben schnell reagiert und bieten ihre Waren zum Verkauf an, obwohl das Stöbern in den Geschäften aufgrund des Corona-Virus ausfallen muss. „Anstatt im Internet zu klicken, können die Leute auch zum Telefon greifen“, sagt beispielsweise Iris Schön, Inhaberin der Parfümerie Müller in Hagenow. „Wir nehmen gerne Bestellungen entgegen und liefern die Sachen dann im Umkreis von 20 Kilometern persönlich an die Haustür. Das geht dann auf Rechnung, so- dass die Kunden es überweisen können und wir kaum oder keinen Kontakt haben müssen.“

Auch Gaby Vietense vom Hagenower Sport Shop Vietense packt dieser Tage in ihrem Laden immer wieder Pakete. „Die Not macht eben erfinderisch. Der Laden ist seit Mitte März geschlossen, dann muss man rotieren“, sagt sie. „Die Sommerware ist da und kleine Geschenke zu Ostern gehen auch immer.“

Das alltägliche Geschäft könnten sie durch diese Verkaufsaktionen aber nicht ausgleichen, da sind sich die beiden Geschäftsfrauen einig. „Wir wollen dadurch aber mit unseren Kunden in Kontakt bleiben. Und es kommt viel zurück“, meint Gaby Vietense. „Da bekommt man teilweise Gänsehaut, weil es so gut angenommen wird. Wir wollen aber auch nicht, dass die Leute aus Mitleid kaufen.“

Auch andere Einzelhändler in Hagenow haben sich wegen der neuen Situation umgestellt. Aber alle hoffen, dass sie bald wieder ihre Türen für Kunden öffnen können. „Wir können nur abwarten, was die Regierung entscheidet. Wir haben erstmal den 19. April im Blick und denken positiv.“

Service: Weiterhin in Hagenow für Sie da

Parfümerie Müller

Verkauf, Beratung und Lieferservice

Telefon: 03883/724037

WhatsApp: 0171/7389473

E-Mail: mueller@parfuemerie-hagenow.de

Sport Shop Vietense

Verkauf, Beratung und Lieferservice

Telefon: 03883/729573

WhatsApp: 0172/7127720

E-Mail: vietense.hagenow@intersport.de

Fietkau Elektrogeräte

Service, Einbau, Lieferung

Telefon: 03883/724871

Mobil: 0172/7821867

E-Mail: fietkau-e-geraete@t-online.de

G. Schepker Buchhandlung

Bestellannahmen, Verkauf

Telefon: 03883/723029, erreichbar von 9 bis 12 Uhr

E-Mail: info@g-schepker.de

RoSch - Das Schuhaus

Verkauf

Telefon: 0172/1333371

E-Mail: rosch-schuhhaus@t-online.de

Euronics Hagenow

Verkauf und Service

Telefon: 03883/66007

WhatsApp: 01522/3937701

E-Mail: service@euronics-hagenow.de

Arko Confiserie

unter Auflagen täglich geöffnet von 9 bis 13 Uhr