Landgasthaus Schwedt : Redefin lädt zur Taubenschau

Hunderte Rassetauben am Sonnabend und Sonntag im Landgasthaus zu bestaunen

von Mayk Pohle

02. November 2018, 14:00 Uhr

Gefiederte Schönheiten sind bei der 26. Rassetaubenschau am Wochenende im Landgasthaus Schwedt in Redefin zu erleben.

Die konkreten Vorbereitungen haben aber schon gestern begonnen. In aller Frühe nahmen sechs Preisrichter ihre Arbeit auf, um die Tiere nach den strengen Kriterien zu begutachten. Angemeldet wurden 477 Tiere, die zu 39 Ausstellern gehören. Die kommen nicht nur aus Mecklenburg, sondern auch aus Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Die eigentliche Schau beginnt dann am Sonnabend ab 9 Uhr in Redefin, bis 18 Uhr ist geöffnet. Am Sonntag ist die Veranstaltung dann von 9 bis 14.30 Uhr geplant.

Veranstalter ist der Westmecklenburger Rassetaubenclub. Dessen 1. Vorsitzender Manfred Schell war mit seinem Stellvertreter Benjamin Trottner stark in die Vorbereitungen eingebunden. Die Schau wird vermutlich die Letzte an gewohnter Stätte sein, weil die Betreiberin des Landgasthauses schließen will.