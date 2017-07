Boizenburg : Rathaus platzte aus allen Nähten

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Rathausflur in Boizenburg schien am Sonntagvormittag förmlich aus allen Nähten platzen zu wollen, sogar die Treppe in die erste Etage war mit Interessierten dicht gefüllt. Sie alle wollten sich die Eröffnung der 76. Rathausgalerie nicht entgehen lassen. Und das am Vortag des 80. Geburtstages von Rudolf Matz, der am Sonntag zu seiner Vernissage „Iranische und andere Blickwinkel“ in das Boizenburger Rathaus einlud.





von Tilo Röpcke

erstellt am 04.Jul.2017 | 08:00 Uhr