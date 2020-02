Kuhlenfeld : Raserzone Haltestelle

Kuhlenfelder empfinden die Geschwindigkeiten, die gerade während des Schülerverkehrs im Ort gefahren werden, zu hoch

11. Februar 2020

Morgens kurz vor 7 Uhr. An der Bushaltestelle in Kuhlenfeld ist derzeit kein solcher Betrieb, wie sonst in der Woche: Es sind gerade Winterferien. Doch nach den Ferien wird das Problem wieder aktuell. Morgens ist dann wieder die Zeit, zu der sich die Kuhlenfelder Schulkinder auf ihren Weg machen. Auf ihren Weg zur Bushaltestelle. Von hier werden sie nach Boizenburg zum Gymnasium oder zu den Regionalen Schulen verbracht. Mitten im Ort befindet sich der Haltepunkt. Und dennoch wird häufig beobachtet, dass es einige Verkehrsteilnehmer nicht schaffen, ihr Tempo bis zu diesem Punkt auf die vorgeschriebenen 50 Kilometer pro Stunde (km/h) zu reduzieren.

Erst auf der letzten Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Tessin, zu der Kuhlenfeld gehört, brachte Franziska Kunzig diesen Fakt erneut zur Ansprache. „Die Autos brettern da lang“, war die kurze Schilderung ihrer Erfahrungswerte, welche sie sogleich mit einer Bitte nach einer Lösung verband.

„Da müssen wir die Polizei mal wieder darauf hinweisen, dass sie zu diesem besagten Zeitpunkt vielleicht mal kontrollieren kommt“, lautete ein Vorschlag von Ralf Kretschmer, dem Bürgermeister der Gemeinde. Und die anwesenden Mitarbeiter des zuständigen Amtes Boizenburg-Land quittierten dies mit einem Nicken.

Sie gaben zudem bekannt, dass es eher schwierig sein wird, den Bereich in eine Zone zu verwandeln, in der nur die Geschwindigkeit von 30 km/h gefahren werden darf. Auch diese Variante hat Franziska Kunzig als Lösung auf der Zusammenkunft genannt.

Für die Einrichtung einer solchen Geschwindigkeitsbegrenzung liegt die Zuständigkeit ohnehin bei der unteren Straßenverkehrsbehörde. Diese ist beim Landkreis Ludwigslust-Parchim verankert.

Von dort ist zu hören, dass die Einrichtung einer Tempo 30-Zone zwar von einer Gemeinde oder Anwohnern zwar beantragt werden kann, „dabei ist aber regelmäßig zu allererst in der Gemeinde eine gewisse planerische Vorleistung erforderlich.“

Die Gemeinde Tessin müsse demnach zunächst eine flächenhafte Verkehrsplanung vornehmen. Eine allgemeine Ermächtigungsgrundlage für die Anordnung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h an Bushaltestellen gibt es nämlich nicht. Nur sensible Bereiche wie zum Beispiel Straßen in unmittelbarer Nähe von Kindergärten, Horten oder Schulen wären davon ausgenommen. „In diesen Bereichen geht der Verordnungsgeber prinzipiell von einem erhöhtem Risiko aus, weshalb dort die Geschwindigkeit in der Regel auf 30 km/h beschränkt werden soll“, erklärt der Landkreis.

Für Kuhlenfeld trifft dies nicht zu. Von daher wäre der Aufwand für die Gemeinde, eine solche Beschränkung auf 30 km/h durchzusetzen, wohl wahrlich zu groß. Zudem stehen solche Zonen ohnehin regelmäßig auf dem Prüfstand, wie es weiter vom Landkreis heißt: „In Bezug auf bestehende Geschwindigkeitsreduzierungen an Bushaltestellen sind Straßenverkehrsbehörden verpflichtet, regelmäßige Überprüfungen vorzunehmen.“ Diese Kontrollen haben auch schon einmal dazu geführt, dass Geschwindigkeitsreduzierungen an Haltestellen zurückgenommen werden mussten.

Auch dieser Umstand wurde von den Mitarbeitern des Amtes Boizenburg-Land auf der Tessiner Gemeindevertretersitzung erörtert. Und auch dieses führte dazu, dass es eher als schwierig erachtet wurde, in dem Ort Kuhlenfeld an den Bushaltestellen eine Geschwingkeit von 30km/h durchzusetzen.

Die einfachste Lösung mit sofortiger positiver Wirkung hatten alle Anwesenden sogleich auch parat. Sie waren sich einig darüber, dass sich die Fahrzeugführer einfach an die 50 km/h, die innerorts sowieso gefahren werden müssen, halten sollten, damit sich die Kinder auf ihrem morgendlichen Weg zur Schule wenigstens etwas sicherer bewegen können.