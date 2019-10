Moraas : Radwege-Lücke wird nun geschlossen

Bis Ende November sollen Arbeiten an gut zwei Kilometer langem Stück abgeschlossen sein.

von Mayk Pohle

23. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Der Landkreis hat zwischen Moraas und Strohkirchen entlang der Kreisstraße 22 begonnen, eine wichtige Lücke im Radgewegenetz zu schließen. Seit einigen Wochen wird gebaut, bis Ende November sollen die Arbeiten an dem gut zwei Kilometer Stück abgeschlossen sein.

Derzeit gilt noch bis zum 1. November eine Vollsperrung, weil ein Teil der Fahrbahn erneuert und in einer Kurve Bordsteine gesetzt werden. Mit der Fertigstellung des Teilstückes gäbe es dann einen formal durchgehenden Radweg zwischen Hagenow und Ludwigslust. Problematisch bleiben die Radwege in den Ortslagen Moraas und auch in Picher.