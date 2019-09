Zarrentin : Radtour durch die Biosphären

Radtour durch die Biosphären

von Onlineredaktion pett

06. September 2019, 05:00 Uhr

Wer Lust auf eine anspruchsvolle Tagestour zwischen den Biosphärenreservaten Schaalsee und Flusslandschaft Elbe hat, sollte sich Sonntag, den 8. September, vormerken. Die Tour startet um 9 Uhr am Pahlhuus in Zarrentin und führt über Kogel, Tüschow und Zahrensdorf bis nach Boizenburg und wieder zurück. Dabei lernt man Naturschönheiten wie das Flüsschen Schaale und die Bretziner Heide kennen. Die Radtour zwischen den Biosphärenreservaten ist rund 75 km lang und am besten mit einem E-Bike zu bewältigen. Auf der Tour werden Pausen eingelegt, für die man sich ein kleines Picknick einstecken sollte, denn Gaststätten sind auf der Strecke selten zu finden.

Die Radtour ist kostenfrei, die Ranger freuen sich jedoch über eine Spende. Weitere interessante Veranstaltungen im Rahmen der Biosphärenwoche finden Interessierte unter www.schaalsee.de.