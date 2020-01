Dömitz : Puppentheater bringt den Winter an die Elbe

Stück soll für so manches Kinderlachen sorgen

von Onlineredaktion pett

06. Januar 2020, 20:00 Uhr

„Schöne wilde Winternacht“: Unter diesem Titel lädt die Initiative KinderTheater in Dömitz (KiTZ) am kommenden Sonntag, dem 12. Januar, um 15 Uhr in den Ratssaal des alten Rathauses in Dömitz ein.

Diesmal ist das Dorftheater Siemitz verantwortlich für das Stück, das für so manches Kinderlachen sorgen soll. Präsentiert wird hierbei ein Puppenspiel mit Sturm und Musik sowie ganz viel Schnee.

Zur Geschichte des Stücks: Ole wohnt mit seiner Großmutter in einem kleinen Haus tief im Wald. Ausgerechnet in der Nacht vor seiner Hochzeit mit Lowis stellen sich ganz unerwartete Gäste bei ihm ein. Es stürmt und schneit in dieser Winternacht und es ist so kalt wie noch nie. Ob Ole zur rechten Zeit zu seiner Lowis kommen wird? Denn Lowis liebt den Ole sehr.

Das Stück ist für Kinder ab vier Jahre geeignet. Die Dauer des Stückes ist mit 45 Minuten angegeben, so dass es für Klein wie Groß verspricht, wieder ein kurzweiliger Nachmittag zu werden.