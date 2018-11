Bandenitz : Protest gegen die Massenaufzucht formiert sich

von svz.de

27. November 2018, 09:16 Uhr

Die geplante Hühneraufzucht in Hoort hat nicht nur Befürworter. In der Gruppierung Tierfabriken-Widerstand hat sich sogar ein ganzes Bündnis gefunden, das gegen diese Tierhaltung demonstriert. Die Gegner der Anlage setzen hierbei auch auf Information und laden dafür Interessenten am Freitag, 30. November, nach Bandenitz in den Landgasthof „Zur Bratkartoffel“, Hauptstraße 24, ein.