Lüneburg : Polizei warnt vor Übermut

Beim Schwimmen in der Elbe eigene Leistungsfähigkeit kritisch einschätzen

von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die aktuellen Temperaturen könnten wohl wieder einige Übermütige dazu verleiten, ihr Leben zu riskieren – das meinen die Beamten der Polizeiinspektion Lüneburg. Zum Schutz von Leib und Leben mahnen sie deshalb zu umsichtigem Verhalten beim Baden und möchten Hinweise geben, damit das Schwimmvergnügen nicht zum „Reinfall“ wird. So sei das Baden in Bundeswasserstraßen, wie der Elbe und dem Elbe-Seiten-Kanal, zwar grundsätzlich nicht verboten, es stelle allerdings trotz der niedrigen Wasserstände ein „gefährliches Verhalten“ dar. Insbesondere wegen tückischer Strömungen, beispielsweise innerhalb der Buhnen.

Zudem gebe es an Elbe und Elbe-Seiten-Kanal diverse Bereiche, in denen das Baden oder Schwimmen eben doch verboten ist, so unter anderem im Bereich von Schleusen und Häfen, aber auch bis 100 Meter vor und hinter Brücken.

Die Polizei rät deshalb, nur an bewachten Badestellen schwimmen zu gehen und die

Warnhinweise zu beachten. Daneben sollte die eigene Leistungsfähigkeit eher kritisch eingeschätzt und Kinder nicht aus den Augen gelassen werden.