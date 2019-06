Kaarßen : Pfingsten mit Posaunen

von svz.de

05. Juni 2019

Alljährlich eröffnet der Posaunenchor Neuhaus seine Freiluftsaison mit einem Konzert am Pfingstmontag. In diesem Jahr findet der Bläsernachmittag unter Leitung von Reinhard Frehse zum ersten Mal an der Kirche in Kaarßen statt. Beginn ist am Montag, 10. Juni, um 15 Uhr mit einer Andacht im Gotteshaus. Anschließend sollen die Gäste bei Kaffee und Kuchen auch noch eine Weile dort verweilen können.