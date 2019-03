Wittenburg : Partnerstadt erwartet Gäste

von svz.de

15. März 2019, 07:06 Uhr

Die Partnerstadt von Wittenburg, Löningen, bereitet sich auf das nächste Treffen mit den Wittenburgern vor. Zum jüngsten Neujahrsempfang in Wittenburg überbrachte Bürgermeister Marcus Willen aus Löningen die Einladung an die Wittenburger und die Einwohner der Ortsteile zum Partnerschaftstreffen am 5. und 6. April. Wie es aus der Stadt Wittenburg heißt, sind noch Plätze frei. Es können sich immer noch interessierte Einwohner sowie Vertreter von Vereinen und Verbänden anmelden. Die Löningen bereiten ein umfangreiches Programm vor, das von der Besichtigung der Edelkorn-Brennerei Rosche in Haselünne über den Genießer-Kurs in der Korn-Academie mit Führung bis hin zu Kirchen- und Stadtführungen sowie Besuchen in landwirtschaftlichen Betrieben reicht. Die Abfahrt mit dem Bus ist für Freitag, 5. April, 8 Uhr vorgesehen. Wer an dem Treffen teilnehmen möchte, kann sich bei Karin Owszak (038852/33109) oder per E-Mail owszak@stadt-wittenburg.de anmelden.