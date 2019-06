Hagenow : Partner für Ausstellungen

von Dieter Hirschmann

04. Juni 2019, 11:36 Uhr

Die Kreativwerkstatt der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) Rostock am Standort Hagenow hat einen neuen Kooperationspartner für die Ausstellung von zahlreichen und sehenswerten Exponaten gewinnen können. Seit 1992 besteht bereits das Optikergeschäft „Mien Brill“. Inhaberin ist Katrin Brüch. Auch in dem Geschäft in Lübtheen können die Besucher ausgefallene Exponate zum Thema „Optik“ mehrere Wochen bestaunen. Nicht nur das Optiker-Team erfreut sich an Ausstellungsstücke, wie historische Gebäude, Bilder, Märchenfiguren im Schaufenster und im Innenbereich.