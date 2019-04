Boizenburg : Osterbasteln in der Kirche

von svz.de

03. April 2019, 08:14 Uhr

Ostern ist das Fest der bunten Eier. Zumindest wenn es nach den Kleinsten geht. Die sind immer gleich Feuer und Flamme, wenn das Bemalen der zerbrechlichen Kunstwerke ansteht. Aber auch Große finden Freude daran, Schönes herzustellen. Deswegen wird am Sonnabend, 6. April, um 15 Uhr ein Osterbasteln für Erwachsene in der Boizenburger Stadtkirche stattfinden. Von Türkränzen bis hin zu Fadeneiern hat sich Organisatorin Kathrin Loonstra so einiges Kreatives einfallen lassen. Für eine bessere Planung bittet sie unter 0172/1782491 um Anmeldung.