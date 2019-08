Boizenburg : Ortsteile sind nicht mehr „ausgesperrt“

von snit

02. August 2019, 05:00 Uhr

„Gute Nachrichten für die ausgesperrten Ortsteile Streitheide und Gehrum, sowie Teile der Gemeinde Nostorf.“ So beginnt Boizenburgs Stadtvertreter, Heiko Kletzin, Ausführungen zu einem Thema, das ihn schon eine Weile beschäftigt. Im Zuge der Umleitungssituation rund um Boizenburg bestand offensichtlich Unklarheit über Haltestellen des Busses der Linie 515, der zwischen Boizenburg und Lauenburg verkehrt. „Ich habe mit den VLP, Herrn Möller, telefoniert. Er hat zugesichert, dass bei Anruf der Rufbus-Nummer 03883/616161 auch dieser an den auf der Strecke liegenden Haltestellen hält“, lautet die gute Nachricht von Heiko Kletzin an die betroffenen Orte.