Hagenow Heide : Ortsbeirat bedankt sich bei Förderern

von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Einmal im Jahr, und inzwischen zum fünften Mal, werden die Sponsoren aus Hagenow Heide vom Ortsteilbeirat zu einem Grillabend eingeladen. Gute Gespräche sorgten auch in diesem Jahr für Stimmung sowie für eine entspannte Atmosphäre bis in den späten Abend hinein. Der Ortsteilbeirat bedankt sich für die große Spendenbereitschaft bei den Teilnehmern des Abends, aber auch bei den Sponsoren, die diesmal nicht teilnehmen konnten. Nur dadurch ist es möglich, andere Veranstaltungen zu organisieren, wie zum Beispiel das Kinderfest, das am 25. Mai stattfand. An diesem Nachmittag standen Spaß und Spiel im Vordergrund. Viele Kinder versuchten ihr Glück am beliebten Glücksrad, um einen der tollen Preise zu ergattern. Der Ortsteilbeirat bedankt sich ganz herzlich bei allen freiwilligen Helferinnen.