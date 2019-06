Dreilützow : Oldtimer auf Dreilützow

von svz.de

13. Juni 2019, 13:41 Uhr

120 Oldtimer verweilen am 22. Juni zu einem kurzen Stopp am Schloss Dreilützow. Passend zum alten Haus gibt es zwischen 14.40 und 16.40 Uhr Oldtimer aus den Baujahren 1930 bis 1991 zu bewundern. Diese befinden sich auf einer Jubiläumsfahrt der nun schon 10. OCC-Küstentrophy. Nachdem sie an den Vortagen von Ostholstein über Grömitz, den Weißenhäuser Strand entlang gefahren sind, führt die Route am Sonnabend durch Westmecklenburg. Interessierte Besucher und Fans von alten Autos sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.