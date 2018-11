Hagenow : Ohrenschmaus und Gaumenfreude

von svz.de

23. November 2018, 08:34 Uhr

Neben Glühweinduft auf dem Weihnachtsmarkt und Kerzenschein daheim, gehört die weihnachtliche Buchlesung in Häppchen zur Adventszeit in Hagenow mittlerweile wie Rentier Rudolph zum Weihnachtsmann. Auch in diesem Jahr hat das Team des ASB-Freizeithauses „Sausewind“ in der Möllner Straße keine Mühe gescheut, die Mit-Mach-Küche besonders zu schmücken und lädt zu einer Buchlesung mit Einstimmung auf die Weihnachtszeit ein.

Natürlich werden die Lesekapitel durch kleine Leckereien passend zur Jahreszeit umrahmt, doppelter Genuss also garantiert. Wer noch eine Karte ergattern möchte, sollte sich jetzt im Freizeithaus unter der Telefonnummer 03883/722621 melden.