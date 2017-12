Ehrenamt gewürdigt : „Noch habe ich die Luft“ und Lust

vergrößern 1 von 1 Foto: Role 1 von 1

von Mayk Pohle

erstellt am 27.Dez.2017 | 16:15 Uhr

Es wird allmählich zur Tradition: Einmal im Jahr lädt der Landkreis Lüneburg Ehrenamtliche ein, um sie für ihr Engagement auszuzeichnen, und ihnen zu danken. Im Herbst hatte der Kreis deshalb zum achten Mal Vereine, Verbände, Kirchengemeinden und Kommunen gebeten, herausragende Helfer zu benennen. 70 Ehrenamtler wurden nun stellvertretend für alle ehrenamtlich Tätigen in der Region ausgezeichnet. Einer von ihnen ist Friedrich Schultz aus Kaarßen. „Meine Kollegen von der Blaskapelle haben mich vorgeschlagen“, so der 72-Jährige im SVZ-Gespräch, „für meine langjährige Tätigkeit in der Kapelle und weil ich zusätzlich auch den Posaunenchor leite.“

