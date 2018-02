Wittenburg : Neues Diner an der Autobahn

Das „Miss Pepper“ wurde heute eröffnet.

von Mayk Pohle

20. Februar 2018, 21:00 Uhr

Nach wochenlangem Umbau mit Verzögerungen ist heute früh das Diner-Restaurant „Miss Pepper“ auf dem Autohof an der Autobahn an den Start gegangen. Bis vor wenigen Wochen residierte an gleicher Stelle das in der Region vor allem bei jungen Leuten berühmte „Laras“. Das neue Restaurant gehört zu einem Unternehmen mit derzeit zehn Läden in ganz Deutschland. Trotz des Wechsels sind alle bisherigen Mitarbeiter übernommen worden.