Kuhstorf : Neue Uniform für die Floriangruppe

Kuhstorfer Wehr lädt am Sonnabend groß zu Wettkämpfen und zum Kinderfest ein

von svz.de

31. Mai 2019, 08:07 Uhr

Die Feuerwehr im Ort feiert am 1. Juni groß und lädt alle Freunde und Interessierten ein. Gezeigt werden zunächst die neuen Uniformen der Floriangruppe. Mit anderen Jugendwehren wird ab 10 Uhr zu den Wettkämpfen geladen, zudem gibt es ein Kinderfest. In der Mittagspause wollen die „Floris“ ihr Können zeigen. Die Kinder der Floriangruppe sind mit großem Interesse bei der Sache und erlernen unter der Anleitung von „Manschi“ Jäger das kleine Handwerk eines Feuerwehrmannes. Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen der Jugendwehr Kuhstorf wurden nun Einsatzuniformen an die Floriangruppe übergeben. Die Mittel stammen aus dem Wettbewerb der DiBa Bank „1000 Euro für 1000 Vereine“ . Fast die gesamte Gemeinde, Freunde und Bekannte beteiligten sich an der Aktion und gaben ihr Votum zu Gunsten der Kuhstorfer Floris ab.