Lübtheen : Neue Kita nimmt Form an

Ersatzneubau der Kita „Am Wiesengrund“ soll bis März 2020 fertig gestellt sein

von Robert Lehmann

27. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Es ist ein ehrgeiziges Ziel. Bis März 2020 soll das Vorhaben umgesetzt sein, gibt Caroline Bockmeyer, Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbands Ludwigslust bekannt. Und tatsächlich sieht es momentan so aus, als könnte der Ersatzneubau der Lübtheener Kindertagesstätte „Am Wiesengrund“ tatsächlich im Zeitrahmen beendet werden. „Das Wetter scheint auch Kenntnis von unserem Plan zu haben. Wir hoffen, dass anders bedingte Verzögerungen ausbleiben“, schreibt Bockmeyer in einer Mitteilung.

Nach Fertigstellung des neuen Gebäudes im Mühlenweg können dort bis zu 114 Kinder betreut werden. Das sind genauso viele wie aktuell „Am Bahnhof“. Eine Vergrößerung war aber auch von vornherein nicht geplant, der Ersatzneubau wurde aufgrund der vorhandenen Bedingungen in der alten Kita und deren baulichen Zustand, über den es zahlreiche Beschwerden gab, nötig.

Der Ersatzneubau erfolgt nun in Modulbauweise und kann somit schnell umgesetzt werden. Und nach dem Umzug sollen alle Interessierten die Gelegenheit bekommen, „das Ergebnis unserer Bemühungen in Augenschein zu nehmen“, so Caroline Bockmeyer. Geplant ist dann nämlich ein „Tag der offenen Tür“.