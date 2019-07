Zarrentin : Nächste Sprechstunde

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Betreuungsverein Südwest Mecklenburg führt am 31. Juli in der Zeit von 9 bis 11 Uhr die nächste Sprechstunde in der Schaalseereisdenz Zarrentin durch. Ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte werden bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe beraten. Menschen, die sich für die Übernahme einer ehrenamtlichen Betreuung interessieren, sind willkommen. Interessierte Bürger erhalten ausführliche Informationen zum Betreuungsrecht, zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung.