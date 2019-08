Neuhaus : Nächste Hürde im Pokal

von snit

03. August 2019, 05:00 Uhr

Die erste Männermannschaft des TV Neuhaus ist zwar am letzten Sonntag im Spiel gegen den TuS Barslkamp mit einer 0:5-Niederlage aus dem Kreispokal ausgeschieden, das bedeutet für die Neuhauser Fußballer jedoch noch nicht, dass die Pokalreise für diese Saison vollends beendet ist.

Die Reservemannschaft hat nämlich ihr Spiel in der letzten Woche am Sonntag gegen den Thomasburger SV mit 7:0 gewinnen können und steht somit am morgigen Sonntag bereits im Achtelfinale des Reservepokals.

Der Gegner ist hierbei mit der SG Wrestedt-Stadensen-Lehmke II für die Neuhauser Fußballer komplett unbekannt. Haben die zwei Mannschaften doch noch nie gegeneinander ein Spiel bestritten. Anstoß der Partie ist 15 Uhr. Austragungsort ist der Sportplatz in Wrestedt, Am Sportzentrum 1.