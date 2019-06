Gresse : Nachts unter dem Sternenzelt

von svz.de

20. Juni 2019, 13:13 Uhr

Es geht um die Natur, um Spaß und auch etwas um Mut. Im Pfarrgarten in Gresse soll bereits morgen gezeltet werden. Das zumindest hat die Diakonin des Kirchengemeindeverbandes Boizenburg und Umgebung, Silke Jung, geplant und das unter das Motto „Nachts unter dem Sternenzelt“ gestellt. Kinder ab acht Jahren können sich für den Abend unter freiem Himmel noch kurzfristig unter der Rufnummer 0151/28832688 oder unter diakonin.silke.jung@t-online.de anmelden. Mitzubringen sind lediglich ein Zelt, eine Isomatte, ein Schlafsack, warme Kleidung, festes Schuhwerk, Waschzeug, eine Taschenlampe und natürlich gute Laune und vielleicht etwas Naschkram. So ausgestattet ist dann auch die geplante Wanderung in die Nacht sicherlich ein Erfolg. Beginn ist morgen ab 20 Uhr. Am Sonnabend ab 8 Uhr können die Kinder dann wieder abgeholt werden.