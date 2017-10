Lübtheen : Nach Rettung in letzter Minute: Polizei rät zu Kohlenmonoxid-Warnern

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

von Hannes Stepputat

erstellt am 16.Okt.2017 | 20:45 Uhr

Nach einem Unglück in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einer Schwerverletzten rät die Polizei Hausbesitzern zur Anschaffung von Kohlenmonoxid-Warnern. Anlass ist der Fall einer 54-Jährigen, die am Sonntag in ihrem Haus eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten hatte und wohl im letzten Moment gerettet wurde. Das Gas kam der Polizei zufolge aus einem benzinbetriebenen Notstromaggregat. Insbesondere Bewohner von Häusern mit Kamin, Holzofen oder Kohleherd sollten laut Polizei über die Anschaffung eines Warngerätes nachdenken, das bereits bei geringen Konzentrationen einen Warnton von sich gibt. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das zum Ersticken führen kann. Erste Symptome einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Müdigkeit.